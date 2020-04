"Come si fa?". Conte nel caos più totale: ecco il titolo (perfetto) con cui addirittura il Corriere demolisce il premier (Di giovedì 16 aprile 2020) Ai tempi del coronavirus, nel governo italiano, il caos la fa da padrone: Giuseppe Conte ci sta capendo poco e nulla, a parlare sono i fatti, la confusione, le accuse, i tempi incerti. E a dirlo sono in molti, non soltanto chi - Come Libero - ha sempre avuto una linea critica nei confronti dell'operato del governo. Un caso, emblematico e proposto con un titolo perfetto, arriva direttamente dal Corriere della Sera, o meglio dal sito della testata. Che dalla mattinata di giovedì 16 aprile proponeva in homepage con grande risalto la titolazione che potete vedere qui sotto. Titolazione che recita: "Ma Come si fa a rientrare al lavoro con le scuole chiuse (e i nonni "in quarantena")?". Come detto, titolo perfetto. In due righe, il Corsera terzista per vocazione (o addirittura filo-governativo), sintetizza il caos più totale nel quale ci troviamo. Si riapre, ma le ... Leggi su liberoquotidiano MES - facciamo chiarezza : come è nato - opportunità e trappole nascoste

Truffa Poste Italiane : 1000 euro in regalo - come non cascarci

Coronavirus - ecco come faremo la spesa (Di giovedì 16 aprile 2020) Ai tempi del coronavirus, nel governo italiano, illa fa da padrone: Giuseppeci sta capendo poco e nulla, a parlare sono i fatti, la confusione, le accuse, i tempi incerti. E a dirlo sono in molti, non soltanto chi -Libero - ha sempre avuto una linea critica nei confronti dell'operato del governo. Un caso, emblematico e proposto con un, arriva direttamente dal Corriere della Sera, o meglio dal sito della testata. Che dalla mattinata di giovedì 16 aprile proponeva in homepage con grande risalto la titolazione che potete vedere qui sotto. Titolazione che recita: "Masi fa a rientrare al lavoro con le scuole chiuse (e i nonni "in quarantena")?".detto,. In due righe, il Corsera terzista per vocazione (o addirittura filo-governativo), sintetizza ilnel quale ci troviamo. Si riapre, ma le ...

PaolaTavernaM5S : I parlamentari giapponesi hanno deciso di dare un messaggio univoco di solidarietà alla nazione per l'emergenza… - Pinucciosono : se si inseguissero gli evasori come si fa con chi passeggia avremmo risolto quasi tutti i problemi del paese - marcocappato : Per sapere quanti sono i contagiati bisogna fare #tamponi su un campione rappresentativo. Lo chiedono da settimane… - detossinata : @Ronnie09522647 Senza domande come fontana e Gallera potevano farle volendo. Comunque siamo a 1/4 dei morti della l… - presidentegio : RT @gadlernertweet: Sbaglio o son gli stessi che tre giorni fa attribuivano la persistenza del contagio a #Milano al fatto che c'è ancora t… -

Ultime Notizie dalla rete : Come fa Il rientro al lavoro con scuole e asili chiusi (e nonni in quarantena) Corriere della Sera Blog: Da Icardi a Nainggolan passando per Donnarumma G.

alle sue condizioni, quelle di far lamentare i giocatori stessi. Ma se Milano bolle, da altre parti si è pronti a fare le valigie, da quel Sandro Tonali indicato come il nuovo Pirlo anche se potrebbe ...

Giuseppe Conte nel caos, il titolo perfetto del Corriere che lo dimostra: "Ma come si fa?"

Ai tempi del coronavirus, nel governo italiano, il caos la fa da padrone: Giuseppe Conte ci sta capendo poco e nulla, a parlare sono i fatti, la confusione, le accuse, i tempi incerti. E a dirlo sono ...

alle sue condizioni, quelle di far lamentare i giocatori stessi. Ma se Milano bolle, da altre parti si è pronti a fare le valigie, da quel Sandro Tonali indicato come il nuovo Pirlo anche se potrebbe ...Ai tempi del coronavirus, nel governo italiano, il caos la fa da padrone: Giuseppe Conte ci sta capendo poco e nulla, a parlare sono i fatti, la confusione, le accuse, i tempi incerti. E a dirlo sono ...