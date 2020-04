Chi è Carmen Yáñez, la moglie di Luis Sepúlveda (Di giovedì 16 aprile 2020) Carmen Yáñez, nata a Santiago del Cile nel 1952, è una celebre poetessa. Il suo nome è noto anche per il matrimonio con lo scrittore Luis Sepúlveda, venuto a mancare il 16 aprile 2020. I due, dopo le prime nozze e la nascita del figlio Carlos, si sono lasciati per ritrovarsi diversi anni dopo. Tornando a Carmen, ricordiamo che, a seguito del golpe del 1973, ha vissuto in clandestinità fino al 1981, anno che l’ha vista rifugiarsi in esilio in Svezia. Qui ha iniziato una prolifica attività poetica. Tra le raccolte più celebri è possibile citare Migrazioni, Cardellini della Pioggia e Latitudine dei Sogni. I suoi componimenti sono stati pubblicati anche da diverse riviste svedesi e tedesche. In Svezia, Paese dove ha vissuto fino al 1997, Carmen Yáñez si è occupata ... Leggi su dilei “Fa davvero male…” : Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi spaventati - le parole sulla figlia Maria

Carmen Yáñez, nata a Santiago del Cile nel 1952, è una celebre poetessa. Il suo nome è noto anche per il matrimonio con lo scrittore Luis Sepúlveda, venuto a mancare il 16 aprile 2020. I due, dopo le prime nozze e la nascita del figlio Carlos, si sono lasciati per ritrovarsi diversi anni dopo. Tornando a Carmen, ricordiamo che, a seguito del golpe del 1973, ha vissuto in clandestinità fino al 1981, anno che l'ha vista rifugiarsi in esilio in Svezia. Qui ha iniziato una prolifica attività poetica. Tra le raccolte più celebri è possibile citare Migrazioni, Cardellini della Pioggia e Latitudine dei Sogni. I suoi componimenti sono stati pubblicati anche da diverse riviste svedesi e tedesche. In Svezia, Paese dove ha vissuto fino al 1997, Carmen Yáñez si è occupata ...

Coronavirus: è morto Luis Sepúlveda, lo scrittore che scelse la letteratura per «dar voce a chi non ne ha»

Era lo scrittore che ci ha messo di fronte alle grandezze e miserie della storia del Novecento, che ha scelto la letteratura per «dar voce a chi non ha voce». L'uomo dalle formidabili passioni ... a ...

