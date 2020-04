Addio a Luis Sepulveda | scrittore | militante | favolista

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 17 aprile 2020) In Italia è stato unoamatissimo, dai tempi del suo primo libro uscito nel nostro Paese, "Il vecchio che leggeva romanzi d'amore". Oggi, narratore, drammaturgo e poeta cileno classe 1949, se ne è andato dopo un lungo ricovero per il contagio da nuovo Coronavirus. Una perdita per il mondo letterario mainstream, ma anche per chi si è riconosciuto dal punto di vista politico nella lotta anti totalitarista del Sudamerica. Incarcerato a lungo dal regime di Pinochet, torturato, liberato, poi di nuovo arrestato e condannato all'esilio,, come il connazionale e quasi coetaneo Roberto Bolano, ha vissuto una vocazione totale per la scrittura.Come, ha raccontato, per usare un suo celebre titolo, il mondo alla fine del mondo, attraverso un linguaggio evocativo, immaginifico, figlio della tradizione sudamericana più ...