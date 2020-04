Ultime Notizie Roma del 15-04-2020 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 aprile 2020)dailynews radiogiornale Buongiorno e ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco in studio Donald Trump Sospendi finanziamenti l’organizzazione Mondiale della sanità ha fallito nell’ottenere tempestive informazioni sul coronavirus sostiene il presidente americano i suoi ritardi sono costati video umani lavanderia poteva essere contenuta immediata la reazione di Demis carica i suoi fallimenti dura la speaker Nancy pelosi è un disastro reazione incompetente non è il momento di ridurre le risorse ha detto il generale dell’ONU guterres le perdite del primo mondiale per covid-19 ammontano a quasi 9 miliardi di dollari/2021 in più delle economie di Giappone Germania messi insieme conferma il Fondo Monetario Internazionale sottolineando che per la prima volta dalla grande depressione sono in recessione sia le economie ...