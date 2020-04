Stati Uniti, domande mutuo in recupero con ennesimo calo tassi (Di mercoledì 15 aprile 2020) (Teleborsa) – Risalgono negli Stati Uniti le domande di mutuo nella settimana al 10 aprile 2020. L’indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un aumento del 7,3% dopo il pesante calo del 17,9% della settimana precedente. L’indice relativo alle richieste di rifinanziamento aumentano del 10%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un incremento del 2%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA) precisando che i tassi sui mutui trentennali sono calati al 3,45% dal 3,49% precedente. Leggi su quifinanza Stati Uniti | Donald Trump blocca temporaneamente i fondi per l’OMS

