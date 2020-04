Sampdoria, Ranieri: “un mio calciatore è tornato positivo, il Coronavirus potrebbe dare problemi al cuore” (Di mercoledì 15 aprile 2020) L’allenatore Claudio Ranieri sta vivendo una situazione difficile, la Sampdoria infatti ha dovuto fare i conti con diversi casi di positività al Coronavirus. L’allenatore blucercchiato ha aggiornato sulla situazione in un’intervista riportata a Radio1 Rai. IL Coronavirus – “Ho avuto un giocatore che era stato dichiarato prima positivo, poi negativo e poi ancora, dopo che ha ripreso ad allenarsi a casa, di nuovo positivo. Per questo motivo dico che serve cautela, dobbiamo stare attenti. Ho anche letto che questo virus potrebbe dare problemi al cuore. Perché si possa giocare i calciatori devono essere totalmente idonei. Io non dico ciò che è giusto o ciò che è sbagliato, ma serve che i dottori si mettano d’accordo su ciò che va fatto, questo per dare sicurezza ai giocatori”. Stagione 2020-2021 ... Leggi su calcioweb.eu Ranieri : “Un giocatore guarito della Sampdoria è tornato ad essere positivo al virus”

