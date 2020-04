Rsa focolaio a Napoli: 5 ospiti positivi e tampone per 200 persone (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Cinque persone ospiti di una Residenza Sanitaria Assistenziale a Ischia (Napoli) sono risultate positive al coronavirus. E’ quanto emerge in una nota dell’Asl Napoli 2 Nord che dall’inizio di aprile ha effettuato 203 test rapidi tra il personale e gli ospiti della Rsa Villa Mercede di Serrara Fontana molte dei quali provenienti dai comuni napoletani di Cardito e Pozzuoli. “Tuttavia, per avere un dato maggiormente preciso, questa settimana si è dato il via allo screening con il tampone per tutti i pazienti ed il personale delle strutture“, specifica l’azienda sanitaria napoletana. Intanto un’equipe dell’ospedale Rizzoli sta valutando lo stato di salute dei cinque pazienti risultati positivi, mentre gli epidemiologi dell’ASL stanno effettuando l’indagine per ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - sei morti in Italia : salgono a 19 i contagiati in Emilia Romagna. «Tutti dal focolaio nel lodigiano». Borsa crolla (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Cinquedi una Residenza Sanitaria Assistenziale a Ischia () sono risultate positive al coronavirus. E’ quanto emerge in una nota dell’Asl2 Nord che dall’inizio di aprile ha effettuato 203 test rapidi tra il personale e glidella Rsa Villa Mercede di Serrara Fontana molte dei quali provenienti dai comuni napoletani di Cardito e Pozzuoli. “Tuttavia, per avere un dato maggiormente preciso, questa settimana si è dato il via allo screening con ilper tutti i pazienti ed il personale delle strutture“, specifica l’azienda sanitaria napoletana. Intanto un’equipe dell’ospedale Rizzoli sta valutando lo stato di salute dei cinque pazienti risultati, mentre gli epidemiologi dell’ASL stanno effettuando l’indagine per ...

Ultime Notizie dalla rete : Rsa focolaio Rsa focolaio a Napoli: 5 ospiti positivi e tampone per 200 persone anteprima24.it Coronavirus, inchieste su Trivulzio e altre Rsa: Finanza in Regione Lombardia

Una "commistione" che potrebbe aver creato dei focolai, anche se la Regione diede l'indicazione di usare reparti separati rispetto alle residenze per gli anziani. Al Pat è stata anche sequestrata la ...

BRINDISI.La CGIL risponde alla nota redatta dalla proprietà della Residenza “Il Focolare”

La CGIL Brindisi è intervenuta – come noto – per denunciare la grave situazione che si è determinata presso la Residenza “Il Focolare” di Brindisi dove si è sviluppato un focolaio di Covid – 19: tra ...

