Pogba racconta | “Quando litigammo in allenamento ‘Ci vediamo negli spogliatoi” | poi il

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Due calciatori talentuosi, tra i migliori in circolazione nelle giovanili del Manchester United. Uno ha mantenuto le attese, tornando dove è cresciuto dopo essere diventato grande, l’altro è rimasto invece un’eterna promessa. Il primo si chiama Paul, il secondo Ravel Morrison, che ha girovagato l’Europa (passato anche dalla Lazio) con l’etichetta di incompiuto e si trova adesso in Championship. E’ il francese are Morrison in un’intervista alla radio ufficiale del club. “Eravamo in– riporta il Corriere dello Sport – tutti sapevano quanto Ravel fosse bravo. Dribblava i giocatori, ma non me: gli rubai palla e si arrabbiò. Mi diede un calcio, io non risposi subito perché non parlavo inglese. Poi l’ho distrutto prendendogli ancora il pallone. Iniziò ad inveirmi ...