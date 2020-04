Piccola Lourdes di Brandizzo: nessun tampone per la Rsa in Piemonte e il 90% di positivi al Covid-19 (Di mercoledì 15 aprile 2020) Settantadue positivi al coronavirus su un totale di 80 ospiti della struttura: sono i numeri della Rsa “Piccola Lourdes” di Brandizzo, nel Torinese, dove anche un terzo dei dipendenti è stato contagiato. Diciotto degli ospiti positivi al Covid-19 sono ricoverati in ospedale nella vicina Chivasso, mentre in 62 sono ancora nella Rsa, dove sono stati separati dai pochi negativi che restano. Il sindaco di Brandizzo Paolo BodoniPiccola Lourdes di Brandizzo: nessun tampone per la Rsa in Piemonte e il 90% di positivi al Covid-19 Il primo a lanciare l’allarme è stato il sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni, di professione medico, che è tra i sanitari che prestano servizio alla “Piccola Lourdes” e che ha espresso tutta la sua rabbia in un post su Facebook del 7 aprile scorso, nel quale ha ricostruito le tappe dell’espandersi del ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 15 aprile 2020) Settantadueal coronavirus su un totale di 80 ospiti della struttura: sono i numeri della Rsa “” di, nel Torinese, dove anche un terzo dei dipendenti è stato contagiato. Diciotto degli ospitial Covid-19 sono ricoverati in ospedale nella vicina Chivasso, mentre in 62 sono ancora nella Rsa, dove sono stati separati dai pochi negativi che restano. Il sindaco diPaolo Bodonidiper la Rsa ine il 90% dial Covid-19 Il primo a lanciare l’allarme è stato il sindaco di, Paolo Bodoni, di professione medico, che è tra i sanitari che prestano servizio alla “” e che ha espresso tutta la sua rabbia in un post su Facebook del 7 aprile scorso, nel quale ha ricostruito le tappe dell’espandersi del ...

TgrPiemonte : #Coronavirus, dilaga il contagio nella casa di riposo Piccola Lourdes di Brandizzo. Negativi ai tamponi soltanto 8… - Noovyis : (Piccola Lourdes di Brandizzo: nessun tampone per la Rsa in Piemonte e il 90% di positivi al Covid-19) Playhitmusi… - MarekNapoli : RT @TgrPiemonte: #Coronavirus, dilaga il contagio nella casa di riposo Piccola Lourdes di Brandizzo. Negativi ai tamponi soltanto 8 ospiti… - neXtquotidiano : Piccola Lourdes di #Brandizzo: nessun tampone per la Rsa in Piemonte e il 90% di positivi al Covid-19 - ilsilvio : RT @TgrPiemonte: #Coronavirus, dilaga il contagio nella casa di riposo Piccola Lourdes di Brandizzo. Negativi ai tamponi soltanto 8 ospiti… -

Ultime Notizie dalla rete : Piccola Lourdes Piccola Lourdes di Brandizzo: nessun tampone per la Rsa in Piemonte e il 90% di positivi al Covid-19 next Piccola Lourdes di Brandizzo: nessun tampone per la Rsa in Piemonte e il 90% di positivi al Covid-19

Il primo a lanciare l’allarme è stato il sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni, di professione medico, che è tra i sanitari che prestano servizio alla “Piccola Lourdes” e che ha espresso tutta la sua ...

Tragedia a Brandizzo: 72 ospiti della casa di riposo su 80 sono positivi al covid-19

Devastante. Può essere definita solo in questo modo la situazione della casa di riposo 'Piccola Lourdes', a Brandizzo. Dopo che, lo scorso mercoledì 8 aprile, un terzo dei dipendenti... Leggi tutta la ...

Il primo a lanciare l’allarme è stato il sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni, di professione medico, che è tra i sanitari che prestano servizio alla “Piccola Lourdes” e che ha espresso tutta la sua ...Devastante. Può essere definita solo in questo modo la situazione della casa di riposo 'Piccola Lourdes', a Brandizzo. Dopo che, lo scorso mercoledì 8 aprile, un terzo dei dipendenti... Leggi tutta la ...