Napoli | rintracciato un evaso in possesso di coltello a serramanico

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in piazza Trinchese un uomo che, alla loro vista, si è dato alla fuga. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato in vico Sant’Agostino Alla Zecca dove l’uomo, che ha anche dichiarato false generalità, è stato trovato indi unlungo 16 cm. Un 32enne napoletano sottoposto al regime degli arresti domiciliari è stato arrestato per evasione, porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere e false attestazione a P.U. sulla propria identità. L’uomo, inoltre, è stato sanzionato perché inottemperante alla normativa finalizzata a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione ...