Mes sì o no | finalmente | dopo settimane di tecnici e comitati | ora la politica prova a

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Se da un lato ‘potrebbe’ sembrare insensato state a litigare e discutere in momento così delicato, ma il confronto – come prevede un paese democratico – è assolutamente indispensabile anche perché, come vedremo, mai come in questa circostanza, ruota intorno alle priorità legate all’attuale situazione di contingenza. Probabilmente,di ‘’, di esperti e di, hanno contribuito a mettere in secondo piano ciò che invece determina e gestisce la vita sociale ed economica di un paese: la. Esi torna a fare. A ridare fuoco alle polveri è il ‘famigerato’ Meccanismo europeo di stabilità (Mes), un ‘capiente’ fondo di salvataggio interno all’Eurozona, attraverso il quale accorrere a sostegno di quei paesi membri che lamentano ...