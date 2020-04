Lotta al covid-19: i Paracadutisti di Napoli donano sangue per i bimbi oncologici (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Questa mattina il Consiglio Direttivo del Sodalizio sportivo partenopeo, presieduto dal paracadutista Francesco Esposito, si è recato al Centro Trasfusionale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di p.zza Miraglia (vecchio Policlinico) a Napoli, diretto dal Prof. Perrotta, per donare sangue a favore dei bimbi dell’oncologia pediatrica del I Policlinico partenopeo. L’Associazione sportiva dilettantistica dei Paracadutisti napoletani, già nota per aver ripulito gratuitamente le pareti esterne del Maschio Angioino, vuole così attivare una gara di solidarietà e, a tal fine, ha regalato l’iscrizione gratuita al Sodalizio sportivo per il corrente anno solare 2020 a tutti coloro che hanno seguito l’esempio donando a loro volta sangue. L'articolo ... Leggi su anteprima24 La lotta al Covid-19 spiegata con le opere d’arte più famose

Coronavirus - “gli effetti del farmaco usato come terapia sono devastanti” : la moglie di Tom Hanks racconta la sua lotta al Covid

Ultime Notizie dalla rete : Lotta covid La lotta al Covid-19 spiegata con le opere d’arte più famose Wired.it Estée Lauder riassume le misure contro il COVID-19

Nonostante la diffusione globale del COVID-19 delle ultime settimane ... La nostra società continua a valutare sistemi significativi di sostegno nella lotta globale contro questa crisi sanitaria.

La sottoscrizione del Messaggero: «Dai lettori spinta vitale a Gemelli e Spallanzani»

Perché l'infiammazione scatenata dal Coronavirus, quando si abbatte sui polmoni può assomigliare davvero a ... di pochissime ore - in quel caso diventano essenziali i ventilatori della terapia ...

