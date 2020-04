Libreria di Messina riapre, lo scrittore Musolino: “Una luce di speranza nel buio” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Da ieri la Libreria La Gilda dei Narratori - Ubik Messina ha riaperto al pubblico. Tra consegne di libri a domicilio in ventiquattro ore, la riapertura dei locali seguendo le nuove regole del distanziamento sociale, così riparte un presidio sociale e culturale di fondamentale importanza in Sicilia. E non solo. Leggi su fanpage (Di mercoledì 15 aprile 2020) Da ieri laLa Gilda dei Narratori - Ubikha riaperto al pubblico. Tra consegne di libri a domicilio in ventiquattro ore, la riapertura dei locali seguendo le nuove regole del distanziamento sociale, così riparte un presidio sociale e culturale di fondamentale importanza in Sicilia. E non solo.

Succede a Messina, a La Gilda dei Narratori – Ubik di Messina di Alessandra Morace, che ieri ha alzato la serranda come previsto dal provvedimento governativo di riapertura di librerie e cartolerie di ...

Commercio: poche riaperture dei negozi Nessun assalto: orari ridotti, si entra a turni

Le librerie sono restate chiuse (lo ha deciso la Regione smarcandosi dal governo ... non ci sono state criticità», rileva la comandante Gabriella Messina. Nel viale dello shopping cittadino, tutte le ...

