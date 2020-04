L'estate in plexiglass, proprio no (Di mercoledì 15 aprile 2020) No, il plexiglass no! Parafrasando Totò, quando nei “Soliti ignoti”, visionando il filmino amatoriale girato da Marcello Mastroianni per mettere a punto il colpo, potremmo dire: come simulazione grafica è una schifezza… Ma si capisce quanto basta rispetto all’orrore disumano che ne potrebbe giungere. Sì, circa l’orrore ambientale che potrà essere qualora quel genere di paratie dovessero essere messe in opera, installate, così da separare in spiaggia ombrellone da ombrellone, sdraio da sdraio, lettino da lettino, villeggiante dal cognato. Tutti soli, separati, divisi, come “monadi”. Un termine filosofico che bene rende l’idea: “monos” cioè uno, singolo, unico. Qualora fosse presente tra i bagnanti Leibnitz, ve ne direbbe molto di più. Le doverose accortezze dovute ai tempi ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - estate al mare? Pareti in plexiglass e ombrelloni a tre metri di distanza – VIDEO

Come potrebbe essere l'estate ai tempi del Coronavirus - box in plexiglass tra gli ombrelloni : "Così garantiamo la sicurezza e facciamo ripartire il Paese" [FOTO]

