#Laculturanonsiferma: La Pinacoteca di Brera diventa digitale e garantisce l’accesso “virtuale” alle opere (Di mercoledì 15 aprile 2020) Nell’ambito della campagna promossa dal MIBACT #Laculturanonsiferma, la Pinacoteca di Brera e Haltadefinizione, hanno messo a disposizione della collettività le immagini in altissima definizione delle opere più importanti della collezione del museo: sul sito internet della Pinacoteca si potrà infatti accedere a una sezione speciale dedicata alla visione “ravvicinata” dei grandi capolavori presenti nella raccolta milanese, tra cui Lo sposalizio della Vergine di Raffaello, Il bacio di Hayez e l’Adorazione dei Magi di Correggio. Un’operazione straordinaria che garantisce l’accesso “virtuale” alle opere e fornisce, allo stesso tempo, strumenti innovativi per le attività di didattica a distanza delle scuole. “In questo momento in cui nessuno può godere del capolavoro di Raffaello di persona, renderlo ... Leggi su domanipress (Di mercoledì 15 aprile 2020) Nell’ambito della campagna promossa dal MIBACT, ladie Haltadefinizione, hanno messo a disposizione della collettività le immagini in altissima definizione delle opere più importanti della collezione del museo: sul sito internet dellasi potrà infatti accedere a una sezione speciale dedicata alla visione “ravvicinata” dei grandi capolavori presenti nella raccolta milanese, tra cui Lo sposalizio della Vergine di Raffaello, Il bacio di Hayez e l’Adorazione dei Magi di Correggio. Un’operazione straordinaria chel’accesso “virtuale” alle opere e fornisce, allo stesso tempo, strumenti innovativi per le attività di didattica a distanza delle scuole. “In questo momento in cui nessuno può godere del capolavoro di Raffaello di persona, renderlo ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #Laculturanonsiferma Pinacoteca Pinacoteca di Brera, Bradburne: «Il cuore di Milano batte ancora»

Per questo hanno preso il via sul canale youtube del Mibact gli Appunti di resistenza culturale della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Nazionale Braidense ... a godere del patrimonio culturale ...

I musei di Montebelluna fanno squadra: avviato un progetto di memoria collettiva

MONTEBELLUNA - Il Meve di Montebelluna, il Museo civico e la Biblioteca comunale lanciano un progetto di memoria collettiva con la raccolta di foto, oggetti e storie che raccontino come è cambiata la ...

Per questo hanno preso il via sul canale youtube del Mibact gli Appunti di resistenza culturale della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Nazionale Braidense ... a godere del patrimonio culturale ...MONTEBELLUNA - Il Meve di Montebelluna, il Museo civico e la Biblioteca comunale lanciano un progetto di memoria collettiva con la raccolta di foto, oggetti e storie che raccontino come è cambiata la ...