I genitori gli regalano un castello gonfiabile “per non farlo annoiare”: 11enne muore fulminato (Di mercoledì 15 aprile 2020) Pedre de Beer è stato investito da una scossa da 240 volt mentre giocava con la sorella nel suo giardino in Sudafrica: è morto davanti alla madre. Il castello gonfiabile, regalatogli dai genitori "per non farlo morire di noia durante la quarantena", è stato esaminato dagli esperti per determinare come è avvenuto l'incidente. Leggi su fanpage Jessica Biel e Justin Timberlake : “Fare i genitori h24 non è umano. Ormai anche nostro figlio vorrebbe una pausa da noi"

Grigliate sui tetti - indagini in corso : genitori segnalati al Tribunale dei Minorenni

Ultime Notizie dalla rete : genitori gli I genitori gli regalano un castello gonfiabile “per non farlo annoiare”: 11enne muore fulminato Fanpage.it Napoli, entrano nella scuola per fare la grigliata di Pasquetta: “Siete il male di questa città”

Lo scrive in un post su Facebook, Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità, che comprende anche il Quartiere Sanità di Napoli. «Alla preside, al personale scolastico, ai tanti genitori e ...

Superare le divisioni tra paritarie e statali, altrimenti la scuola non reggerà

Le scuole paritarie, lo ricordiamo, sono a tutti gli effetti – legali, culturali, sociali – pubbliche e aperte a chiunque, senza nessuna discriminazione o limitazione – se non quella economica, che è ...

