Frutta e verdura? Come utilizzare bucce e scarti ma attenzione ai pesticidi (Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma, 15 apr. – (Adnkronos) – Cucinare utilizzando gli scarti è una buona abitudine che, oggi più che mai, va incentivata: consente di perseguire un’alimentazione sana e di alleggerire sia il portafoglio (l’utilizzo degli scarti offre il beneficio di aumentare la resa dei prodotti che compriamo) sia la nostra impronta sull’ambiente. bucce, foglie e gambi infatti non sono da considerare Come scarti, ma Come miniere di sostanze nutritive addirittura in misura maggiore rispetto alla polpa, una ‘regola’ che vale, ad esempio, per zucca, porro e sedano. Purtroppo, oltre alle sostanze nutritive, spesso nelle bucce ci sono anche i pesticidi. Ecco perché ha condotto un’indagine sul tema pubblicata nel numero di InSalute di aprile 2020 per capire quante sostanze nutritive e quanti pesticidi contengono le bucce, i gambi e ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus raccolta frutta e verdura a rischio : l’appello accorato dei sindaci del Cuneese

