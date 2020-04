Francesco Facchinetti | Ho menato un uomo che picchiava un cane | sono stato

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Luana Rosatotorna a parlare del suo intervento in difesa dell'anziano cinese che veniva picchiato e invita tutti a non farsi giustizia da sè, poi rivela un retroscena Qualche settimana fa,denunciò sui social l’aggressione di due giovani ai danni di un anziano cinese spiegando di essere intervenuto nella rissa dando due ceffoni ai ragazzi. Quell’intervento scatenò anche la reazione de Le Iene, che decisero di mettere alla prova il coraggio ditendendogli uno scherzo e, ancora una volta, lui non esitò a buttarsi nella mischia in difesa dei più deboli. Un atteggiamento, tuttavia, che ha lo sempre contraddistinto portandolo, in alcune occasioni, a passare dalla ragione al torto. “Vado abbastanza fuori di testa quando vedo delle persone indifese – ha spiegato lui a ...