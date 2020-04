Coronavirus: in Lombardia i numeri non scendono “perché si fanno più tamponi” (Di mercoledì 15 aprile 2020) In Lombardia i numeri non crollano perché “con le nuove linee guida dell’Istituto superiore di sanita’ stiamo facendo piu’ tamponi a medici di base, operatori sanitari, sociosanitari e pazienti di Rsa con sintomi. Ma c’e’ una forte riduzione di chiamate al 112, i pronto soccorso hanno piu’ pazienti non Covid che Covid, gli ospedali meno ricoverati e si stanno alleggerendo le terapie intensive. Questo e’ il dato vero, anche a Milano. Le azioni tempestive della Regione e lo sforzo dei lombardi hanno ridotto fortissimamente la diffusione del virus“: lo ha dichiarato l’assessore lombardo Giulio Gallera su Qn facendo presente che “i contagiati reali possono essere dal doppio a otto, nove volte quelli censiti“. “Il virus si diffondeva da molte settimane quando l’abbiamo scoperto, per primi. Non ... Leggi su meteoweb.eu NUMERI CORONAVIRUS/ Ecco perché Milano “frena” la discesa della Lombardia

