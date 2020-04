Come la Cina trasforma la pandemia in un business (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il sostegno sanitario di Pechino a molti Paesi rischia di avere fini non esattamente filantropici. Una generosità usata più che altro per stringere accordi economici.Se fosse un'azienda, la Cina meriterebbe un premio. Perché trasformare un disastro, di cui è stata causa, in un'opportunità per potenziare la propria immagine è qualcosa che neppure le migliori multinazionali del mondo riuscirebbero a ideare. E il bello è che l'operazione sta funzionando: vedere capi di Stato Come il presidente serbo Aleksandar Vucic e il premier ungherese Viktór Orbán prodigarsi in ringraziamenti con Pechino davanti alle migliaia di mascherine «made in China» ricevute per combattere il coronavirus fa una certa impressione. Fino a pochi anni fa sarebbe stata l'America a svolgere il ruolo di salvatrice dei Paesi più deboli. Ma ... Leggi su panorama Pechino rafforza la presa sulla ricerca sulle origini del Coronavirus : “Vogliono controllare la storia e dipingerla come se l’epidemia non sia nata in Cina”

