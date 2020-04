Blitz forze sicurezza Egitto | uccisi terroristi | preparavano attentato a cristiani

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Lediegiziane hanno fatto irruzione nell’edificio del Cairo dove si nascondeva un gruppo eversivo e “tutti isono stati”. Lo riferisce la tv egiziana “Cbc Extra”. Violento scontro a fuoco durato molte ore, lediegiziane hanno fatto irruzione in un edificio nella parte est del Cairo e ucciso … L'articoloproviene da www.meteoweek.com.

rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Egitto, blitz delle forze di sicurezza: uccisi membri gruppo terrorista #egitto - MediasetTgcom24 : Egitto, blitz delle forze di sicurezza: uccisi membri gruppo terrorista #egitto - MyItaly3 : @chiossimanuela2 Tu hai ragione ma hai visto che blitz ci fanno le forze dell'ordine manco fossimo i peggio mafiosi… - stampamezzogior : Ponticelli. Blitz notturni nelle campagne, si cercano i colpevoli - bnotizie : Coronavirus, a Palermo blitz delle forze dell`ordine blocca grigliata sui tetti - Tgcom24 -

Ultime Notizie dalla rete : Blitz forze

TGCOM

Terrorists want to attack #Egypt's security forces and Coptic Christians. Il blitz delle forze speciali antiterrorismo, innescato da una soffiata, è stato compiuto nel quartiere residenziale di ...Lo si è appreso da media e fonti ufficiose del ministero dell’Interno. Il blitz delle forze speciali antiterrorismo è partito da una ‘soffiata’ ed è stato compiuto nel quartiere residenziale di ...