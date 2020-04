Tornado negli Usa | sale a 32 il numero delle vittime

Leggi su italiasera

(Di martedì 14 aprile 2020) Sono almeno trentadue ledella tempesta che si è abbattuta nel Sud-est degli Stati Uniti tra domenica e ieri mattina. Lo Stato più colpito è il Mississippi, dove si registrano undici morti e danni materiali in tutto lo Stato. Ci sono state noveanche in South Carolina, sette in Georgia, tre in Tennessee, una in Arkansas e una in North Carolina. Più di un milione di case e aziende sono rimaste senza corrente, tra inondazioni e burrasca, nel bel mezzo di una pandemia. Ma i disastri, si sa, spesso non vengono mai soli. “In Mississippi siamo abituati ai– ha detto Tate Reeves, governatore del Mississippi – ma nessuno è abituato a questo. Sono state le tempeste peggiori del decennio”. Il presidente Donald Trump, prima di iniziare la conferenza stampa quotidiana sul coronavirus, ha espresso le sue ...