Sergio Ramos-Real Madrid: stallo per il rinnovo. Addio tra un anno? (Di martedì 14 aprile 2020) Il difensore del Real Madrid, Sergio Ramos, ha un contratto in scadenza nel 2021. Tra 9 mesi può andare via a costo zero La storia d’amore tra Sergio Ramos e il Real Madrid terminerà tra un anno? Stando a quanto riferito dall’edizione odierna di As, il difensore ha un contratto fino al 2021 e se le cose non dovessero cambiare sarà libero fra nove mesi di scegliersi un’altra squadra. Sergio Ramos al momento ha ricevuto una proposta di rinnovo annuale ma il giocatore vuole un biennale. Ramos è il secondo giocatore più pagato della rosa e la crisi economica potrebbe anche portare il Real a non offrire due anni di contratto allo spagnolo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Real Madrid - l’insolito allenamento di Sergio Ramos – VIDEO

Ajax sfotte Sergio Ramos sui social - lui risponde con le Champions vinte in carriera

