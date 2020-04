Quelli sono morsi di un cane Sardine | porcheria della Cristallo contro Salvini e

(Di martedì 14 aprile 2020) Potevano forse lenon difendere Giuseppe Conte per la sceneggiata in tvMatteoe Giorgia Meloni? Ovviamente no. E chi poteva ospitare simile difesa? Ovviamente il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, che intervista Jasmine, pesciolino di punta e coordinatore del movimento in Calabria. "A morso disi risponde con morso di", premette. E ancora: "Ogni giorno tempestano i social con insulti di ogni tipo. Hanno dato a Conte del criminale. Non mi ha meravigliato che il premier abbia risposto così". E ancora, ripete che "destradi. Il loro atteggiamento è estremamente pericoloso, perché getta continuamente benzina sul fuoco di una popolazione già spaventata dalle conseguenze economiche diffondendo fake news". Certo, tutte balle. Nessuno sgarbo istituzionale, secondo l'autorevolissima sardina: ...

