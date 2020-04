"Perché dovrei vaccinarmi contro Covid?" Così la deputata no vax fermata ad Ostia (Di martedì 14 aprile 2020) Alessandro Ferro La deputata ex Cinque Stelle Sara Cunial, fermata nel giorno di Pasquetta dai vigili urbani di Ostia, smentisce di essere stata multata e denuncerà chi ha diffuso i suoi dati. La Cunial, inoltre, fa sapere di non avere alcuna intenzione di vaccinarsi contro il Covid. "Perché dovrei?" La deputata Sara Cunial è sul piede di guerra ma non risponde al telefono, al massimo rilascia dichiarazioni su WhatsApp. Ce l'ha sia con i virgili urbani di Ostia che con i giornalisti che avrebbero "montato un caso". Ma, soprattutto, è l'unica persona al mondo a non temere il Covid. "Motivi di lavoro" Facciamo un passo indietro: la deputata 40enne di Bassano del Grappa, espulsa dal M5S che adesso fa parte del Gruppo Misto, nella giornata di ieri (Pasquetta) è stata fermata dai vigili urbani di Roma sulla Via del Mare, l'arteria che collega ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 14 aprile 2020) Alessandro Ferro Laex Cinque Stelle Sara Cunial,nel giorno di Pasquetta dai vigili urbani di Ostia, smentisce di essere stata multata e denuncerà chi ha diffuso i suoi dati. La Cunial, inoltre, fa sapere di non avere alcuna intenzione di vaccinarsiil. "?" LaSara Cunial è sul piede di guerra ma non risponde al telefono, al massimo rilascia dichiarazioni su WhatsApp. Ce l'ha sia con i virgili urbani di Ostia che con i giornalisti che avrebbero "montato un caso". Ma, soprattutto, è l'unica persona al mondo a non temere il. "Motivi di lavoro" Facciamo un passo indietro: la40enne di Bassano del Grappa, espulsa dal M5S che adesso fa parte del Gruppo Misto, nella giornata di ieri (Pasquetta) è statadai vigili urbani di Roma sulla Via del Mare, l'arteria che collega ...

