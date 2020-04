Maria De Filippi: Uomini e Donne torna in tv, ma Tina Cipollari non ci sarà (Di martedì 14 aprile 2020) Uomini e Donne torna in onda, ma Tina Cipollari non ci sarà. Secondo le ultime notizie lo show di Maria De Filippi sarà nuovamente sul piccolo schermo a partire dal 20 aprile. Un ritorno molto particolare, segnato da cambiamenti importanti che stanno già dividendo il pubblico. In studio infatti non sarà presente Tina Cipollari, volto storico di Uomini e Donne. Assente anche Gianni Sperti, l’ex marito di Paola Barale e ballerino, divenuto uno dei personaggi più amati del dating show. La scelta sarebbe stata fatta da Maria De Filippi, intenzionata a seguire le disposizioni del Governo e a garantire la salute di tutti i protagonisti della trasmissione. Le puntate di Uomini e Donne, come confermato anche da Raffaella Mennoia, riprenderanno a partire dal 20 aprile. Inizialmente verranno trasmesse delle puntate inedite del Trono Classico che sono ... Leggi su dilei Uomini e donne ritorna : Maria De Filippi annuncia le novità

“Maria De Filippi citata in tribunale per una dieta” - l’ufficio stampa sbotta : “Tutto fake!”

Maria De Filippi non si ferma : confermato Amici All Stars 2020 (Di martedì 14 aprile 2020)in onda, manon ci sarà. Secondo le ultime notizie lo show diDesarà nuovamente sul piccolo schermo a partire dal 20 aprile. Un ritorno molto particolare, segnato da cambiamenti importanti che stanno già dividendo il pubblico. In studio infatti non sarà presente, volto storico di. Assente anche Gianni Sperti, l’ex marito di Paola Barale e ballerino, divenuto uno dei personaggi più amati del dating show. La scelta sarebbe stata fatta daDe, intenzionata a seguire le disposizioni del Governo e a garantire la salute di tutti i protagonisti della trasmissione. Le puntate di, come confermato anche da Raffaella Mennoia, riprenderanno a partire dal 20 aprile. Inizialmente verranno trasmesse delle puntate inedite del Trono Classico che sono ...

camillasantiii : Ho sognato che Maria De Filippi mi portava da Di Caprio dopo un concerto del college in America in cui studiavo... Inizia a degenerare - zazoomblog : Uomini e donne ritorna: Maria De Filippi annuncia le novità - #Uomini #donne #ritorna: #Maria - zazoomblog : “Maria De Filippi citata in tribunale per una dieta” l’ufficio stampa sbotta: “Tutto fake!” - #“Maria #Filippi… -