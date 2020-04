I migranti in quarantena danno fuoco al centro di accoglienza. Tensione a Torre Maura (Di martedì 14 aprile 2020) Alta Tensione nella Capitale. Rivolta nel centro di accoglienza di via dei Codirossoni a TorreMaura. Dopo le sassaiole ed i tentativi di fuga da parte degli extracomunitari in quarantena all’interno del centro questo pomeriggio è scoppiato un incendio. Dalle prime osservazioni si presume che sia sta Leggi su iltempo Sicilia coronavirus : Lega - no alla destinazione di alberghi per quarantena migranti

Migranti - sindaco Palermo : “Faranno la quarantena su una nave”

