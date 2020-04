Giorgio e Rosa, sposati da 52 anni e separati dal Covid-19, si riabbracciano in reparto grazie ai medici (Di martedì 14 aprile 2020) Neanche il coronavirus è riuscito a separarli: Giorgio e Rosa, sposati da 52 anni, si sono incontrati di nuovo in un reparto dell’ospedale di Cremona, dove sono entrambi ricoverati per polmonite da Covid-19. Gli operatori hanno concesso ai due di rivedersi e il loro abbraccio ha commosso tutti.“Giorgio è una di quelle persone alle quali non puoi far altro che affezionarti - spiega Manuela Denti (Coordinatrice di Ginecologia dell’Asst di Cremona) al giornale Cremonaoggi - mai un lamento, sempre un grazie. Ad un certo punto ci ha confessato la tristezza che provava perché voleva tornare a casa dalla sua Rosa”.Qualche giorno dopo anche lei è stata ricoverata, il suo letto era in un altro reparto, quello di chirurgia multispecialistica. Quando le condizioni di Rosa sono migliorate, la dottoressa si è accordata con un’altra per ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - il commovente abbraccio in reparto tra Giorgio e Rosa : "Indimenticabile"

