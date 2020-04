Ghiaccio color porpora sulle Alpi: il processo di bio-albedo feedback può avvenire anche alle nostre latitudini, l’esperto spiega di cosa si tratta (Di martedì 14 aprile 2020) Non solo l’aumento della temperatura e la diminuzione delle precipitazioni. Se il Ghiaccio fonde è anche a causa di un fenomeno tutto naturale. Esistono alcune specie di alghe, in grado di sopravvivere anche in condizioni estreme, che hanno l’effetto di scurire il Ghiaccio e di contribuire alla sua fusione, anche sulle Alpi Europee. In che modo? lo spiega Biagio Di Mauro, ricercatore del dipartimento di Scienze dell’ambiente e della terra dell‘Università di Milano-Bicocca, il quale ha recentemente condotto uno studio dal titolo “Glacier algae foster ice-albedo feedback in the European Alps”, pubblicato sulla rivista internazionale Scientific Reports (Nature publishing group). “La superficie dei ghiacciai ospita varie forme di vita, sia di tipo microbico che di tipo ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 14 aprile 2020) Non solo l’aumento della temperatura e la diminuzione delle precipitazioni. Se ilfonde èa causa di un fenomeno tutto naturale. Esistono alcune specie di alghe, in grado di sopravviverein condizioni estreme, che hanno l’effetto di scurire ile di contribuire alla sua fusione,Europee. In che modo? lo spiega Biagio Di Mauro, ricercatore del dipartimento di Scienze dell’ambiente e della terra dell‘Università di Milano-Bicocca, il quale ha recentemente condotto uno studio dal titolo “Glacier algae foster ice-feedback in the European Alps”, pubblicato sulla rivista internazionale Scientific Reports (Nature publishing group). “La superficie dei ghiacciai ospita varie forme di vita, sia di tipo microbico che di tipo ...

unimib : Non solo per l’aumento della temperatura. Se il ghiaccio sulle #Alpi fonde è anche a causa di alcune specie di algh… - unimib : RT @Italiaambiente: #Ghiaccio color porpora anche sulle #Alpi Europee, merito di alghe che sopportano condizioni estreme. Lo studio di @uni… - Italiaambiente : #Ghiaccio color porpora anche sulle #Alpi Europee, merito di alghe che sopportano condizioni estreme. Lo studio di… - microDISAT : Ghiaccio color porpora sulle Alpi: ecco perché. Interessante intervista a @DiMauro_b @unimib - ADM_assdemxmi : RT @unimib: Non solo per l’aumento della temperatura. Se il ghiaccio sulle #Alpi fonde è anche a causa di alcune specie di alghe. Perchè? L… -

Ultime Notizie dalla rete : Ghiaccio color Ghiaccio color porpora sulle Alpi: ecco perché Bnews, blog di Milano-Bicocca Fiat 500X 1.3 T4 150 CV DCT Cross nuova a Torino

Optionals Ruota di scorta dimensioni normali, Cerchi in lega, Paraurti con skid plate grigio chiaro ghiaccio, Barre tetto con trattamento grigio ghiaccio ... Barre longitudinali portatutto colore ...

Anthem gratis acquistando FIFA 20, God of War e Marvel's Spider-Man tra le offerte di Pasqua di GameStop

E a proposito di PlayStation 4 è attiva la promozione bundle DualShock 4 e Marvel's Spider-Man, ad un prezzo di 69,98 euro; sarete in grado di scegliere il colore del controller tra bianco ghiaccio, ...

Optionals Ruota di scorta dimensioni normali, Cerchi in lega, Paraurti con skid plate grigio chiaro ghiaccio, Barre tetto con trattamento grigio ghiaccio ... Barre longitudinali portatutto colore ...E a proposito di PlayStation 4 è attiva la promozione bundle DualShock 4 e Marvel's Spider-Man, ad un prezzo di 69,98 euro; sarete in grado di scegliere il colore del controller tra bianco ghiaccio, ...