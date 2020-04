Formula 1 virtuale, vittorie di Leclerc e Albon nella seconda Race For The World (Di martedì 14 aprile 2020) Formula 1 virtuale, Race For The World: Charles Leclerc vince Gara-1 a Spa. In Gara-2 a Baku trionfa Albon. ROMA – Formula 1 virtuale, secondo appuntamento con la Race For The World. Non si fermano le gare organizzate dai piloti per contribuire gli ospedali nella lotta al coronavirus. L’obiettivo è raggiungere 100mila dollari e per questo sono in programma altri appuntamenti. vittorie di Charles Leclerc e Alexander Albon La Gara-1 sul circuito di Spa è andato a Charles Leclerc. Il monegasco, dopo la delusione di qualche giorno fa, è ritornato alla vittoria al termine di una gara assolutamente ricca di sorprese. Al secondo posto la McLaren di Lando Norris mentre continuano a sorprendere sia Lundgaard che Arhur Leclerc che al termine della gara hanno concluso rispettivamente al terzo e al quarto posto. Il migliore degli italiani è stato ... Leggi su newsmondo Formula 1 virtuale - Alexander Albon si aggiudica la Race for the World

