“Daniloooovic come in autostrada libera” | Franco Lauro sei stato un’icona per il popolo

Ciao Franco quanti anni avrò avuto? Dieci, undici? Di quegli spezzoni che la Rai ci regalava di basket tu ne eri la voce. Particolare sì, sempre ansiosa, in affanno a seguire le azioni, a raccontare ad un Paese calciocentrico la tua missione, la nostra emozione. Il famoso "alto-basso" o il ci "vorrebbe una tripla" anche se siamo sempre in apnea. Telecronache puntellanti e per certi aspetti vintage con quel tocco di anima tifosa che usciva fuori, come nella finale vinta con la Spagna. Myeeeers urlato o "dai Andrea" e Meneghin con il Baso a darci la medaglia. Franco Lauro è stato un'icona per una generazione a cavallo degli anni zero ed anche colui che ebbe il coraggio di intervistare Enzino Esposito a bordocampo infortunato durante la storica finale scudetto tra Philips Milano e Phonola Caserta, portandoci la garra casertana

