Courgné | donna aggredisce vigile | dopo che viene scoperta | con il suo cane | in un parco

Leggi su bigodino

(Di martedì 14 aprile 2020) La vicenda si è verificata in provincia di Torino, a Cuorgnè, precisamente a Piazza d’Armi, dove una, a passeggio con il suo, è stata fermata e denunciata dai Carabinieri. È statain unpubblico,che aveva scavalcato la recinzione. L’area è al momento chiusa per via dell’emergenza sanitaria. Secondo quanto è stato reso noto, la, una quarantenne, è stata vista da un agente della polizia municipale ed invitata ad uscire dalpubblico, mentre passeggiava con il. Alla richiesta, però, la reazione della quarantenne non è stata quella aspettata. Ha aggredito l’agente. Laè stata arrestata e denunciata dai carabinieri, giunti in seguito sul posto. È stata multata ed accusata di non aver rispettato le norme per l’emergenza sanitaria e ...