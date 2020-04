Coronavirus, Zucchero nel cast dell'evento ‘One World: Together At Home” (Di martedì 14 aprile 2020) MILANO (ITALPRESS) – Zucchero “Sugar” Fornaciari sara' nel cast di “One World: Together At Home”, evento mondiale a sostegno dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' nella lotta al Covid-19. Tra gli altri: Lady Gaga, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder, Chris Martin, Eddie Vedder, John Legend, Lizzo, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Keith Urban, Lang Lang, Michael Buble' . Lo show, presentato da Jimmy Fallon del “The Tonight Show”, Jimmy Kimmel del “Jimmy Kimmel Live!” e Stephen Colbert del “The Late Show with Stephen Colbert”, verra' trasmesso sabato 18 aprile in tutto il mondo da diverse emittenti e piattaforme.(ITALPRESS). L'articolo Coronavirus, Zucchero nel cast dell'evento ‘One World: Together At Home” proviene da Italpress. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus a Napoli - ecco il welfare della camorra : pasta - zucchero e usura «sospesa» (Di martedì 14 aprile 2020) MILANO (ITALPRESS) –“Sugar” Fornaciari sara' neldi “OneAt;,mondiale a sostegno'Organizzazione Mondialea Sanita' nella lotta al Covid-19. Tra gli altri: Lady Gaga, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder, Chris Martin, Eddie Vedder, John Legend, Lizzo, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Keith Urban, Lang Lang, Michael Buble' . Lo show, presentato da Jimmy Fallon del “The Tonight Show”, Jimmy Kimmel del “Jimmy Kimmel Live!” e Stephen Colbert del “The Late Show with Stephen Colbert”, verra' trasmesso sabato 18 aprile in tutto il mondo da diverse emittenti e piattaforme.(ITALPRESS). L'articolonel‘OneAt; proviene da Italpress.

