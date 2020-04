Coronavirus | perquisito Pio Albergo Trivulzio e altre Rsa | prese cartelle cliniche delle

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 14 aprile 2020) Il Pioedcase di cura del territorio milanese hanno subito perquisizioni, dopo che qualche giorno fa il direttore del Pio è stato iscritto al registroindagini con le accuse di epidemia colposa e omicidio colposo. Tra le residenze perquisite anche la Sacra Famiglia di Cesano Boscone ed una Rsa di Settimo Milanese. Il fine ultimoperquisizioni è mettere le mani sulledegli ospiti, in primis quelli deceduti all’interno della struttura. In più, si vuole capire chi, all’interno della catena di comando, ha detto cosa: chi era preposto a sorvegliare, chi ha dato l’ok a determinati comportamenti, chi ha veicolato od omesso informazioni fondamentali. Lo scandalocase di riposo Il dramma dei focolai sorti nelle case di riposo lombarde, nato dal fatto che in un primissimo momento sono stati ...