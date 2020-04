Coronavirus | il caso Piemonte | contagi più veloci che altrove

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 14 aprile 2020) Federico Giuliani I numeri delsono allarmanti. I nuovi casi crescono a ritmi troppo elevati: negli ultimi giorni +4%, quasi il doppio della Lombardiain aumento e curva epidemiologica che non accenna a frenare nonostante le misure di sicurezza intraprese per bloccare la diffusione del nuovo. Nell'Italia martoriata dal Covid-19, ilè diventato unsui generis, proprio come la Lombardia. All'ombra della Mole, fa notare Il Corriere della Sera, le terapie intensive si stanno gradualmente svuotando, come d'altronde un po' in tutto il resto del Paese. Eppure questa rischia di essere l'unica buona notizia. Già, perché le infezioni continuano a crescere, e per giunta lo fanno con cifre che preoccupano gli esperti. Ieri nella regionese si sono registrati altri 474 casi che, calcolatrice alla mano, significa un ...