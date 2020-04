Cittadini non vogliono persone in quarantena nell’hotel del quartiere: “Statuario non è lazzaretto” (Di martedì 14 aprile 2020) Non è stato un fine settimana tranquillo quello dei Cittadini del quartiere Statuario di Roma, nella zona dell'Appia Antica. Nel weekend di Pasqua alcune persone residenti in zona si sono spaventate per l'arrivo di possibili Cittadini positivi al coronavirus in un hotel del quartiere in via Siderno. In realtà si tratta di persone negative, ma che sono venute in contatto con pazienti contagiati. Leggi su roma.fanpage Carraro : «Il calcio non può chiedere privilegi non concessi agli altri cittadini»

Coronavirus - a Milano oltre 10mila controlli e 487 sanzioni. Polizia locale : “Cittadini non in regola sono il 5%. Maggioranza fuori casa per lavoro”

Coronavirus : sindaco Palermo - 'Cittadini non si affidino a canali illegali per acquisto ortofrutta' (Di martedì 14 aprile 2020) Non è stato un fine settimana tranquillo quello deidelStatuario di Roma, nella zona dell'Appia Antica. Nel weekend di Pasqua alcuneresidenti in zona si sono spaventate per l'arrivo di possibilipositivi al coronavirus in un hotel delin via Siderno. In realtà si tratta dinegative, ma che sono venute in contatto con pazienti contagiati.

Ultime Notizie dalla rete : Cittadini non Coronavirus, a Milano oltre 10mila controlli e 487 sanzioni. Polizia locale: “Cittadini non in regola… Il Fatto Quotidiano La fase 2 dal 4 maggio: uscite scaglionate per fasce d’età. Le app e il piano per gli over 70

È la fase delle riaperture che comincerà dal 4 maggio, quella dove i divieti non scompariranno ma saranno certamente allentati e si programmerà il ritorno in attività di aziende, negozi, liberi ...

Coronavirus in Veneto: gli aggiornamenti

Ha subito la sperata frenata il contagio da coronavirus in Veneto. Ma la guardia non viene abbassata. Certo è, che in queste ore i cittadini possono iniziare a godere delle prime libertà in più ...

