Call of Duty: Warzone dice addio a 70.000 cheater bannati da Infinity Ward (Di martedì 14 aprile 2020) Infinity Ward ha bannato oltre 70.000 utenti cheater in Call of Duty: Warzone. Questo è accaduto dopo che più giocatori hanno riportato incontri con cheater di vario genere dopo l'uscita del gioco a marzo.Grandi nomi nella community come Matt "Nadeshot" Haag, Jack "Courage" Dunlop e Tim "TimTheTatman" Betar hanno parlato a più riprese del numero di cheater presenti in Warzone.Infinity Ward si è fatto avanti riguardo alle misure che stava prendendo per combattere i cheater, assicurando ai giocatori di avere "tolleranza zero" per chiunque provi ad utilizzare metodi scorretti in-game. Questa non è la prima volta che Infinity Ward banna cheater in Warzone, alla fine di marzo si confermò il ban per 50.000 presunti utenti "scorretti". Leggi altro... Leggi su eurogamer Call of Duty : Modern Warfare e le playlist che rendono praticamente impossibile giocare alle mappe preferite

