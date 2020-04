Calciomercato Inter: il Real Madrid sfida i nerazzurri per Aubameyang (Di martedì 14 aprile 2020) Aubameyang potrebbe cambiare maglia nella prossima sessione del mercato. L’attaccante dell’Arsenal piace a Real Madrid, Inter e Barcellona L’Arsenal potrebbe avere delle difficoltà nel trattenere Pierre Emerick Aubameyang. L’attaccante di proprietà dei Gunners, secondo France Football, ha molti estimatori, tra cui il Real Madrid. Sul giocatore è noto da qualche tempo l’Interesse da parte di Inter e Barcellona, per entrambi alternativa a Lautaro Martinez (se l’Inter dovesse cedere El Toro potrebbe pensare all’ex Borussia). Base d’asta 50 milioni, nonostante il contratto in scadenza nel 2021. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato Inter : vicinissimo l’acquisto di Nikola Iliev - i dettagli

Lautaro al Barcellona?/ Calciomercato : l'Inter chiede in cambio Griezmann

Calciomercato Inter - la mossa di Marotta : nell’affare Lautaro chiesto Griezmann (Di martedì 14 aprile 2020)potrebbe cambiare maglia nella prossima sessione del mercato. L’attaccante dell’Arsenal piace ae Barcellona L’Arsenal potrebbe avere delle difficoltà nel trattenere Pierre Emerick. L’attaccante di proprietà dei Gunners, secondo France Football, ha molti estimatori, tra cui il. Sul giocatore è noto da qualche tempo l’esse da parte die Barcellona, per entrambi alternativa a Lautaro Martinez (se l’dovesse cedere El Toro potrebbe pensare all’ex Borussia). Base d’asta 50 milioni, nonostante il contratto in scadenza nel 2021. Leggi su Calcionews24.com

FabrizioRomano : L’Inter non ha mai avuto dubbi, Antonio Conte in primis con la dirigenza: è sicuro il riscatto di Stefano Sensi dal… - SkySport : Pandev: 'A gennaio mi ha chiamato Ausilio, potevo tornare all'Inter' - DiMarzio : '#Messi all'Inter'. Ora l'argentino risponde: 'Sono solo fake news' - ReDeeMcrIeR : RT @SkySport: Giggs: 'Nel 2003 potevo andare all'Inter, ero vicino a lasciare il Manchester United' - ItaSportPress : Coutinho verso l'addio al Barcellona: due pretendenti per l'ex Inter - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter, ore bollenti: arrivano news da paura! Dicono che… Cittaceleste.it Inter, Giggs: “Sono stato vicino ai nerazzurri, ma amavo il Manchester United”

L’ex punta di diamante del Manchester United di Ferguson ha raccontato un retroscena di mercato che riguarderebbe l’Inter, all’epoca allenata da Cúper: “Da calciatore cercavo sempre nuove sfide, come ...

Senza briglie: Cascella e la magia del dribbling

Un condensato di contraddizioni: innamorato perso della sua sabbia e del suo mare, ma allevato anche dalle brume milanesi. Tifoso dell’Inter, eppure riveriano incallito. Figlio del Sud e del calcio ...

L’ex punta di diamante del Manchester United di Ferguson ha raccontato un retroscena di mercato che riguarderebbe l’Inter, all’epoca allenata da Cúper: “Da calciatore cercavo sempre nuove sfide, come ...Un condensato di contraddizioni: innamorato perso della sua sabbia e del suo mare, ma allevato anche dalle brume milanesi. Tifoso dell’Inter, eppure riveriano incallito. Figlio del Sud e del calcio ...