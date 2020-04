Calcio serie A B | se ripartono i campionati a porte chiuse fino a Natale poltrone e

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 14 aprile 2020) L’assegnazione di uno scudetto, o la promozione nellasuperiore, non sono il vaccino per combattere la pandemia provocata dal Coronavirus. Si legge e si ascolta di pareri discordanti inerenti alla ripresa o meno dei. Quando il Paese conta ogni giorno centinaia di morti per colpa del COVID-19, il pensiero primario della scienza medica è come sconfiggere questo nemico fantasma. Per fare entrare in campo le squadre die riempire le gradinate degli stadi c’è sempre tempo. L’imminente stagione estiva è l’altro evento che sta tenendo banco. Già si parla di come le strutture balneari dovrebbero essere risistemati per poterli frequentare: Ombrelloni distanti quattro metri quadrati l’uno dall’altro e occupato soltanto da persone dello stesso nucleo familiare (non più di quattro) ...