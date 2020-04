Tornado colpisce il Sud degli Stati Uniti | almeno sei morti in Mississippi

Leggi su italiasera

(Di lunedì 13 aprile 2020) Nella domenica di Pasqua unha colpito il Sud, in particolare la Louisiana e il, ha distrutto case e devastato tutto lungo il suo percorso. Lo Stato più colpito è stato il, dove sono mortesei persone e il governatore Tate Reeves ha dichiarato lo stato d’emergenza. In Louisiana più di trecento case sono state danneggiate e in molte zone è saltata la corrente elettrica. Ilsi è abbattuto in particolare su Monroe, cittadina al Nord dello Stato, radendo al suolo l’aeroporto. La tempesta, nel bel mezzo della pandemia, potrebbe costringere molti cittadini a non rispettare il lockdown per cercare rifugio, qualora le condizioni meteo dovessero peggiorare. “Non lasciate che il virus vi impedisca di cercare rifugio dal– ha detto il portavoce ...