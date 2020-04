tigella : Sembra ieri che «nulla sarà più come prima» e la nuova solidarietà nel paese, poi è bastato buttare là che chi guad… - marcotravaglio : NORMALE SARÀ LEI Abbiamo già scritto che, quando tutto sarà finito, sarebbe una tragedia tornare alla normalità di… - borghi_claudio : È una proposta... non è stato deciso nulla... Mi sa che sarà il caso di spiegargli qualcosa. - RosalbaMallamo : RT @CislNazionale: Lavoriamo con serietà a livello nazionale, nei territori, nei luoghi di #lavoro in modo collaborativo e responsabile, co… - FedeRpt83 : RT @edgardogulotta: Ieri altri 431 morti, un’enormità ma “pochi” in questi giorni di epidemia nei quali abbiamo perso le dimensioni della t… -

Ultime Notizie dalla rete : Nulla sarà Coronavirus, Conte: «È il periodo più a rischio, saranno settimane dure: stiamo uniti» Corriere della Sera