Napoli, Martin Vazquez parla di Fabian Ruiz: “Può giocare in qualsiasi grande squadra” (Di lunedì 13 aprile 2020) Fabian Ruiz continua ad essere nel mirino del Real Madrid, ma l’emergenza del Coronavirus non rende chiare le prossime dinamiche di mercato. Cedere lo spagnolo servirebbe al Napoli per rientrare dei mancati incassi per l’esclusione dalla prossima edizione della Champions League. A Tuttomercatoweb.com ne ha parlato Martin Vazquez, ex centrocampista di Real Madrid e Torino. “Fabian è nel mirino anche di altri club come il Barcellona ed è apprezzato pure in Premier League. È un giocatore che in questi ultimi due anni è cresciuto molto e ora è anche in Nazionale. È forte, ha gran personalità e si vede che ha tanta fiducia in se stesso. Credo che per lui sia stato importante aver avuto al Napoli un tecnico come Ancelotti che lo ha fatto sentire subito al centro del gioco. Real Madrid? Può giocare in qualsiasi grande ... Leggi su calciomercato.napoli Carmelo Martino sul rinnovo di Arkadiusz Milik : “So che il Napoli ci sta lavorando - le parti sono vicine”

