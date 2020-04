**Migranti: Aita Mari, ‘su barcone trovate sei persone in stato di incoscienza’** (Di lunedì 13 aprile 2020) Palermo, 13 apr. (Adnkronos) (Ter/Adnkronos)“Sei persone in stato di incoscienza e una donna incinta. E stata richiesta assistenza medica urgente”. E quanto si apprende dalla nave Aita Mari che ha raggiunto il luogo del Mediterraneo in cui è avvenuto il naufragio. Ne da’ notizia Mediteranea Saving Humans.L'articolo **Migranti: Aita Mari, ‘su barcone trovate sei persone in stato di incoscienza’** CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 13 aprile 2020) Palermo, 13 apr. (Adnkronos) (Ter/Adnkronos)“Seiindi incoscienza e una donna incinta. E stata richiesta assistenza medica urgente”. E quanto si apprende dalla naveche ha raggiunto il luogo del Mediterraneo in cui è avvenuto il naufragio. Ne da’ notizia Mediteranea Saving Humans.L'articolo, ‘suseiindi incoscienza’** CalcioWeb.

Migranti in mare, sale l'allerta. Sono voci disperate quelle che arrivano dai microfoni ... Siamo in condizioni critiche, non possiamo aspettare ancora, aiutateci per favore». «La nave di soccorso ...

Torna alta la pressione sull'immigrazione e infuria la polemica politica

Intanto la nave di soccorso Aita Mari, della ONG basca Salvamento Maritimo Humatirio ... I SINDACI IN CAMPO In campo scendono anche i sindaci. «102 migranti sbarcati con un gommone a Pozzallo, sono ...

