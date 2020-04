Lazio, da domani stop a zone rosse a Nerola, Fondi e Contigliano (Di lunedì 13 aprile 2020) Fondi, Nerola e Contigliano, comuni rispettivamente in provincia di Latina, Roma e Rieti, da domani escono dall'isolamento. L'assessore alla Sanità del Lazio D'Amato ha comunicato la fine delle restrizioni decise per via del preoccupante numero di casi di Coronavirus che era stato registrato negli scorsi giorni. Leggi su fanpage Zingaretti : da domani nel Lazio online bando finanziamento imprese

Da domani stop a circolazione in sottovia Corso d’Italia e Muro Torto

Coronavirus Roma e Lazio - da domani sarà attivo il Covid center del Campus Biomedico (Di lunedì 13 aprile 2020), comuni rispettivamente in provincia di Latina, Roma e Rieti, daescono dall'isolamento. L'assessore alla Sanità delD'Amato ha comunicato la fine delle restrizioni decise per via del preoccupante numero di casi di Coronavirus che era stato registrato negli scorsi giorni.

CarloZimmatore : @betman Tutto il Lazio 121 positivi e 5 decessi. Domani riaprono Fondi. - paam1972 : #13APRILE Il Veneto domani riapre. In Lombardia neanche le librerie Nel Lazio forse il 23 aprile riapre qualcos… - quartomiglio : Bollettino Meteo OGGI 13 Aprile 2020 e DOMANI 14 Aprile 2020 - paoloangeloRF : “Pioggia su #Sardegna e #Trentino, #Veneto e in parte #Friuli . Domani peggioramento modesto su medio alto #Tirreno… - emmevilla : @mschwarz Sì, il primo picco è passato per tutte (oggi, forse, anche per il Lazio -- vedremo se la tendenza si conf… -