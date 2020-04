“Faccio solo guai…”: Amadeus la verità sul figlio José e sulla sospensione dei Soliti Ignoti (Di lunedì 13 aprile 2020) Amadeus torna a parlare della sospensione dei Soliti Ignoti – Il Ritorno Come tutti ben sanno da circa un mese la Rai ha bloccato la registrazioni delle nuove puntate dei Soliti Ignoti – Il Ritorno, di conseguenza vanno in onda le repliche. Ovviamente la decisione dei vertici di Viale Mazzini è legata a quello che sta accadendo nel nostro Pese da qualche settimana, ovvero l’emergenza sanitaria per il Covid-19. Nell’ultimo numero del magazine Nuovo, il conduttore Amadeus ha fatto delle dichiarazioni in merito: “Noi ci siamo fermati già il 20 Febbraio…Da lì a pochi giorni hanno chiuso tutto in Italia…”. Il professionista veronese sin da subito ha appoggiato l’iniziativa dei dirigenti della Rai per salvaguardare la salute di tutti. Poi il marito di Giovanna Civitillo ha detto che per contrastare la pandemia da ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 13 aprile 2020)torna a parlare delladeiIgnoti – Il Ritorno Come tutti ben sanno da circa un mese la Rai ha bloccato la registrazioni delle nuove puntate deiIgnoti – Il Ritorno, di conseguenza vanno in onda le repliche. Ovviamente la decisione dei vertici di Viale Mazzini è legata a quello che sta accadendo nel nostro Pese da qualche settimana, ovvero l’emergenza sanitaria per il Covid-19. Nell’ultimo numero del magazine Nuovo, il conduttoreha fatto delle dichiarazioni in merito: “Noi ci siamo fermati già il 20 Febbraio…Da lì a pochi giorni hanno chiuso tutto in Italia…”. Il professionista veronese sin da subito ha appoggiato l’iniziativa dei dirigenti della Rai per salvaguardare la salute di tutti. Poi il marito di Giovanna Civitillo ha detto che per contrastare la pandemia da ...

