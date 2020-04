Di Maio: "L'UE finora non ha mostrato sufficiente solidarietà" (Di lunedì 13 aprile 2020) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha scritto una lettera al Financial Times rimarcando come, nell'affrontare la crisi innescata dal coronavirus, l'UE finora non sia stata capace di dimostrare sufficiente solidarietà e sottolineando dunque la profonda insoddisfazione dell'Italia per quanto ottenuto finora dall'Europa. Infatti Di Maio ha scritto:"In una delle peggiori crisi di sempre, dove nessuno ha colpe, colpiti da una pandemia globale, dobbiamo dirci la verità: l'Europa finora non ha saputo mostrare sufficiente solidarietà"E ha spiegato:"Non ha saputo giocare da squadra anzi non ha voluto. Sono emersi egoismi e personalismi, persino scontri tra i giornali dei diversi Paesi. Uno spettacolo oggettivamente triste, che deve far riflettere non solo tutti gli italiani ma ogni cittadino europeo"Di Maio: "L'UE finora non ha mostrato sufficiente ... Leggi su blogo Coronavirus - Di Maio : “L’Europa finora non ha saputo mostrare sufficiente solidarietà. Emersi egoismi e personalismi. Siamo di fronte a una sfida cruciale per il suo futuro” (Di lunedì 13 aprile 2020) Il ministro degli Esteri Luigi Diha scritto una lettera al Financial Times rimarcando come, nell'affrontare la crisi innescata dal coronavirus, l'UEnon sia stata capace di dimostrare; e sottolineando dunque la profonda insoddisfazione dell'Italia per quanto ottenutodall'Europa. Infatti Diha scritto:"In una delle peggiori crisi di sempre, dove nessuno ha colpe, colpiti da una pandemia globale, dobbiamo dirci la verità: l'Europanon ha saputo mostrare;"E ha spiegato:"Non ha saputo giocare da squadra anzi non ha voluto. Sono emersi egoismi e personalismi, persino scontri tra i giornali dei diversi Paesi. Uno spettacolo oggettivamente triste, che deve far riflettere non solo tutti gli italiani ma ogni cittadino europeo"Di: "L'UEnon ha...

