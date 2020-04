Corsa scudetto, Pellegrini: «Inter? Potrebbe puntare altri obiettivi» (Di lunedì 13 aprile 2020) Luca Pellegrini è Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per parlare della Corsa scudetto e della posizione dell’Inter Luca Pellegrini, ex capitano della Sampdoria dello scudetto e attuale commentatore tecnico su Sky Sport, è Intervenuto in esclusiva a Calcionews24.com per commentare la situazione della Serie A, la Corsa scudetto e la posizione dell’Inter. «Per l’Inter vale lo stesso discorso che faccio per Lazio e Juventus: hanno esperienza e una rosa potenziata. Ma qui Potrebbe prevalere una strategia, dato che c’è anche un percorso in Coppa. Se ad un certo punto non dovesse accorciare il gap di punti che la separa dalle squadre che la precedono Potrebbe orientarsi su altri obiettivi. Stesso discorso Potrebbe essere fatto per la Roma». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Corsa scudetto - Pellegrini : «Juventus? Ha l’imprinting della vittoria»

