Calciomercato Napoli, Amir Rrahmani e Andrea Petagna in standby (Di lunedì 13 aprile 2020) Quando il Coronavirus era ancora sconosciuto, il Calciomercato scorreva come sempre regolarmente. Nell’ultima sessione di mercato invernale il Napoli ha ufficializzato così due acquisti anticipati, andando a prelevare Amir Rrahmani dall’Hellas Verona e Andrea Petagna dalla SPAL, per poi girarli in prestito semestrale alle stesse squadre per permettergli di completare il campionato. Due innesti che ora restano sospesi nel tempo, in attesa di capire come si svilupperanno i calendari. La FIFA ha già aperto alla soluzione di prolungare tutti i contratti in scadenza al 30 giugno. Resta da capire effettivamente se e quando la ripresa avverrà e come si pensa di gestire tutto questo tipo di contrattualistica. È più che probabile che il difensore e l’attaccante, così impazienti di vestire l’azzurro, dovranno attendere ... Leggi su calciomercato.napoli Calciomercato Napoli - Andrea Belotti è indeciso e Urbano Cairo vuole trattenerlo

