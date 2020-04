Puglia | bimbo ucciso dal cane | tragedia avvenuta in pochi attimi 

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 12 aprile 2020) Sono bastatiattimi, giusto il tempo il tempo di poggiare sul prato il piccolo che la mamma aveva in bracciosecondi prima, e ilsi è avventato azzannando ilalla testa davanti agli occhi della madre e della nonna materna. E’ morto così ildi 8 mesi di Tricase, azzannato daldi famiglia, un esemplare di razza corso. Per tutta la notte i carabinieri hanno ascoltato le due donne presenti nella casa di campagna dove la famiglia accudisce oltre al corso, che e’ in casa da quattro anni, anche un altro. La casa si trova vicino a quella dove la famiglia abita e ieri pomeriggio le due donne e ilerano andate nella casa di campagna per dare da mangiare agli animali. Il piccolo era in braccio alla mamma, stavano giocando, poi la donna per sbrigare una faccenda lo ha posato sul prato del giardino tenendolo sempre ...