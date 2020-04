Multe | azzurri disposti a pagare e abbassarsi l' ingaggio per solidarietà a

(Di domenica 12 aprile 2020) Come finirà la questione? Non è ancora dato saperlo, ma i segnali che arrivano dalla squadra sono distensivi verso Aurelio De Laurentiis.

_SiGonfiaLaRete : Corriere della Sera – I calciatori azzurri pronti a rivedere stipendi e multe, ma per beneficenza #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Multe azzurri

Secondo il noto quotidiano sportivo sono tre i motivi che avrebbero spinto il belga a dire addio al club azzurro: 1) nessun accordo sulle multe 2) i tagli ai stipendi ai calciatori 3) la scelta di ...I restanti quattro sono intitolati a ex atleti azzurri contemporanei, Adriano Panatta ... In campo direi sì, magari a tratti nervoso, ma non ricordo di avere mai preso multe. Ho sempre pensato che le ...